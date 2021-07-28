Радниця міністра енергетики також впевнена, що Україна ще може протистояти запуску газопроводу. "Північному потоку-2" буде складно отримати сертифікацію через порушення законодавства.

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Запуск газопроводу стане випробуванням для Німеччини

"Північний потік-2", за словами Зеркаль, хоче отримати сертифікацію як оператор, однак він є частиною російського "Газпрому". Це є порушенням чинного законодавства ЄС. Таким чином запуск газопроводу стане для Німеччини перевіркою на дотримання європейських законів.

Зараз на рівні німецького регулятора будуть перші випробування для Німеччини, наскільки вона дотримується духу та букви законодавства ЄС. А потім ми очікуємо на реакцію від ЄС і Європейської комісії зокрема,

– уточнила чиновниця.

Також радниця міністра запевняє, що Україна зробить все можливе для енергетичної безпеки держави. Однак про розробку "плану Б" мова не йде. Українська сторона сподівається на західних партнерів, які не дозволять обійти законодавство ЄС і запустити газопровід.

Тут є питання щодо того, чи буде сертифікований "Північний потік-2" як оператор. В самій угоді Німеччина каже про те, що вони будуть дотримуватися духу та букви європейського законодавства щодо застосування газопроводу та всіх норм та вимог третього енергетичного пакету ЄС,

– додала Зеркаль.

Варто зауважити! Третій енергопакет ЄС – це пакет законів щодо регулювання внутрішнього енергетичного ринку для прозорості закупівель і транзитів, затверджений у 2009 році. Основними його принципами є відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей. А "Північний потік-2" не відокремлений від "Газпрому", тому і не може функціонувати на території країн ЄС.

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