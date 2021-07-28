Советник министра энергетики также уверена, что Украина еще может противостоять запуску газопровода. "Северному потоку-2" будет сложно получить сертификацию из-за нарушения законодательства.

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Запуск газопровода станет испытанием для Германии

"Северный поток-2", по словам Зеркаль, хочет получить сертификацию как оператор, однако он является частью российского "Газпрома". Это является нарушением действующего законодательства ЕС. Таким образом запуск газопровода станет для Германии проверкой на соблюдение европейских законов.

Сейчас на уровне немецкого регулятора будут первые испытания для Германии, насколько она придерживается духа и буквы законодательства ЕС. А потом мы ожидаем реакции от ЕС и Европейской комиссии в частности,

– уточнила чиновница.

Также советник министра уверяет, что Украина сделает все возможное для энергетической безопасности государства. Однако о разработке "плана Б" речь не идет. Украинская сторона надеется на западных партнеров, которые не позволят обойти законодательство ЕС и запустить газопровод.

Здесь вопрос относительно того, будет ли сертифицирован "Северный поток-2" в качестве оператора. В самом соглашении Германия говорит о том, что они будут придерживаться духа и буквы европейского законодательства по применению газопровода и всех норм и требований третьего энергетического пакета ЕС,

– добавила Зеркаль.

Стоит заметить! Третий энергопакет ЕС – это пакет законов по регулированию внутреннего энергетического рынка для прозрачности закупок и транзитов, утвержденный в 2009 году. Основными его принципами являются отделение добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей. А "Северный поток-2" не отделен от "Газпрома", потому и не может функционировать на территории стран ЕС.

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