У документі опублікована реакція на спільну заяву США і Німеччини про "Північний потік-2", оприлюднену у липні 2021 року.

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Газпром прокоментував "Північний потік-2"

Відповідно до угоди американської та німецької сторін, у випадку використання Росією постачання енергоресурсів як зброї Берлін зобов'язується відповідно відреагувати, зокрема запровадити санкції.

Зазначена заява має декларативний характер і за своєю правовою природою не є юридично зобов'язальним документом,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оприлюднило інформацію, що Німеччина не припинить прокачувати газ по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія спробує використати його як геополітичну зброю.

Угода між Німеччиною і США про "Північний потік-2": що відомо