У документі опублікована реакція на спільну заяву США і Німеччини про "Північний потік-2", оприлюднену у липні 2021 року.
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Газпром прокоментував "Північний потік-2"
Відповідно до угоди американської та німецької сторін, у випадку використання Росією постачання енергоресурсів як зброї Берлін зобов'язується відповідно відреагувати, зокрема запровадити санкції.
Зазначена заява має декларативний характер і за своєю правовою природою не є юридично зобов'язальним документом,
– йдеться у звіті.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оприлюднило інформацію, що Німеччина не припинить прокачувати газ по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія спробує використати його як геополітичну зброю.
Угода між Німеччиною і США про "Північний потік-2": що відомо
- Сполучені Штати й Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2". Джо Байден і Ангела Меркель домовилися, що Україна отримає гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
- У Держдепі уточнили, що домовленості передбачають виділення грошей для України.
- Однак Міністерство закордонних справ України надіслало офіційні ноти в Брюссель і Берлін через угоду. Українська сторона також ініціювала консультації з Єврокомісією.
- 9 серпня стало відомо, що Меркель прилетить до Києва з офіційним візитом. Політологи зазначають, що приводом приїзду канцлерки стане саме російський газопровід.
- Згодом з'явилася інформація про те, що перед візитом до Києва, канцлерка відвідає Москву.