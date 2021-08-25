Ранее оператор "Северного потока-2" оспаривал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. В Германии ее регулирует соответствующий национальный закон.

Кстати Американские СМИ сообщили, когда завершат "Северный поток-2"

Чего касается решения

Жалобу подали из-за закона об энергетической экономике Германии. Возможность освобождения от регулирования в стране есть, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Правда, к вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет.

Участников процесса на заседании не будет.

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