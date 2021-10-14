Соответствующее заявление озвучил вице-премьер России Александр Новак. Это случилось 14 октября на форуме "Российская энергетическая неделя".
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"Северный поток-2" будет готов для работы в ближайшие дни
Новак заверил, что в течение ближайших дней "Северный поток-2" будет готов к запуску.
Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов,
– заверил Новак.
Он также добавил, что дальнейшая работа газопровода зависит от европейского регулятора.
Коротко о завершении строительства "Северного потока-2"
- Российский "Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.
- 17 сентября более 40 европарламентариев требовали инициировать немедленное расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- 4 октября первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом. Россияне говорят, что это будет происходить постепенно. Важно, что Дания дала разрешение на запуск.
- 9 октября, несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск "Северного потока-2", регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.