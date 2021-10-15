Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. После этого газа в Европе больше не будет, но при этом у Украины возникнут технические проблемы и вырастет цена на газ в Словакии, где его покупает государство.

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"Это худший вариант для Украины", – заявил глава "Нафтогаза".

Как Украина к этому готовится

Витренко отметил, что украинская сторона моделирует различные сценарии развития событий. Например, определяет, сколько газа в "подземке", когда его можно поднять, какова добыча, сколько газа нужно и тому подобное.

Планируем то, как пройти этот отопительный сезон. В частности, обеспечить потребности в газе всех наших клиентов,

– заявил Витренко.

Обратите внимание! Юрий Витренко заявил, что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке. Кремль ведет прямой шантаж для запуска "Северного потока-2".

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