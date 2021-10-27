Деталей проєкту наразі не розголошують. Окрім того, Energocom 25 жовтня уклала контракт з польською компанією PGNiG.

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Наразі ціну цієї угоди також не оголошують. Водночас влада наголосила, що тариф для громадян залишиться незмінним.

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