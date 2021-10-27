Деталей проєкту наразі не розголошують. Окрім того, Energocom 25 жовтня уклала контракт з польською компанією PGNiG.
Зауважте Росія пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС, – ЗМІ
Наразі ціну цієї угоди також не оголошують. Водночас влада наголосила, що тариф для громадян залишиться незмінним.
Газова криза в Молдові: головне
- У жовтні 2021 року "Молдовагаз" звернувся до громадян з рекомендацією скоротити витрати побутового газу. Зокрема, мовилося про опалення помешкань та час приготування їжі.
- Усе через те, що термін дії договору з "Газпромом" завершився. Росія запропонувала Молдові захмарну ціну на газ. За тисячу кубометрів хотіли 800 доларів. Ця вартість становила у 4 рази більше, аніж у 2020 році.
- Через газову кризу у Молдові ввели режим надзвичайного стану.
- Очільниця молдовського уряду заявила, що таке рішення дозволить обійти деякі законодавчі процедури та прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.
- Україна допоможе Молдові врегулювати газову кризу. Зокрема, за даними ЗМІ, у випадку необхідності продасть 700 мільйонів кубів газу.