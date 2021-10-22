Відповідне рішення ухвалили після засідання профільної комісії. Депутати запропонували ввести в Молдові режим надзвичайного стану і цю ініціативу підтримали.
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Режим надзвичайного стану в Молдові
Прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця виступила на пленарному засіданні парламенту. Вона попросила ввести режим НС, оскільки це дозволить обійти деякі законодавчі процедури та прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.
Під час режиму надзвичайного стану в Молдові виділять фінанси для закупівлі необхідного об'єму природного газу. Можлива раціоналізація споживання цього та інших енергоресурсів.
Про усі зміни ситуації населення країни обіцяють повідомляти у медіа. Передбачені також оперативні інструменти збору платежів з користувачів за використаний природний газ.
Домовленості з Україною
Гаврилиця зазначила, що уряд Молдови розглядає усі можливі сценарії імпорту газу. Зокрема мовиться і про використання наявних міжмережевих з'єднань з Україною та Румунією.
Молдавська влада веде переговори і з російським "Газпромом". Втім газовидобувна монополія не хоче змінювати контракт і збирається продовжити його виключно на попередніх умовах.
Ситуація з газом: останні новини
- Росія приховує інформацію про витоки метану та місця катастрофи. За інформацією іноземних медіа, країна-агресор маніпулює з показниками й не планує скорочувати видобуток природного газу.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дорікнула Росії через різке зростання ціни на газ. Наразі європейці надто залежні від російського "Газпрому".
- Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що влаштована Росією газова криза може поглибити бідність. Мовиться про енергетичну кризу в Європі.