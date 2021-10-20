Таку думку озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 20 жовтня. Мовиться про меморандум, який уряд підписав із "Нафтогазом" та представниками місцевої влади.

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"Запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на постачання газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах України", – заявив Шмигаль.

Бюджетники отримають газ

Прем'єр підкреслив, що у такий спосіб завершення процесу не розтягували на тижні. Відтак школи, лікарні та дитячі садочки зможуть вчасно отримати газ за ціною 13,6 гривні без ПДВ та доставки, як і домовлялися заздалегідь.

За даними "Нафтогазу", в українські підземні сховища закачали майже 19 мільярдів кубів блакитного палива. Цього вистачить, щоб пройти опалювальний сезон. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Голова Кабміну зауважив, що уряд готовий до різних сценаріїв, з огляду на енергетичну кризу в Європі та газовий шантаж з боку Росії. Водночас Україна готова до опалювального сезону та взимку буде забезпечена теплом.

Зверніть увагу! "Нафтогаз" продає газ бюджетним закладам за тарифом 13,7 гривень за кубометр, без врахування ПДВ та ціни за транспортування. Якщо додати до цієї суми податки та вартість доставки, кубометр газу коштуватиме 16,8 гривень. Тариф діятиме до кінця 2022 року.

Заява Дениса Шмигаля: дивіться відео засідання Кабміну 20 жовтня

Надзвичайна ситуація з газом: що відомо