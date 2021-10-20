Таку думку озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 20 жовтня. Мовиться про меморандум, який уряд підписав із "Нафтогазом" та представниками місцевої влади.
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"Запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на постачання газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах України", – заявив Шмигаль.
Бюджетники отримають газ
Прем'єр підкреслив, що у такий спосіб завершення процесу не розтягували на тижні. Відтак школи, лікарні та дитячі садочки зможуть вчасно отримати газ за ціною 13,6 гривні без ПДВ та доставки, як і домовлялися заздалегідь.
За даними "Нафтогазу", в українські підземні сховища закачали майже 19 мільярдів кубів блакитного палива. Цього вистачить, щоб пройти опалювальний сезон.
Голова Кабміну зауважив, що уряд готовий до різних сценаріїв, з огляду на енергетичну кризу в Європі та газовий шантаж з боку Росії. Водночас Україна готова до опалювального сезону та взимку буде забезпечена теплом.
Заява Дениса Шмигаля: дивіться відео засідання Кабміну 20 жовтня
Надзвичайна ситуація з газом: що відомо
- На Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині й Закарпатті з 11 жовтня оголосили надзвичайну ситуацію, оскільки бюджетні установи області не уклали договорів на постачання газу.
- Місцева влада скаржилася на підвищення цін на газ, а бюджетники частково перейшли на альтернативні джерела енергії.
- В Офісі Президента зауважили, що надзвичайна ситуація потрібна лише для прискорення підписання договорів, а газу в сховищах достатньо.