Такое мнение озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 20 октября. Говорится о меморандуме, который правительство подписало с "Нафтогазом" и представителями местной власти.

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"Введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями по всем регионам Украины", – заявил Шмыгаль.

Бюджетники получат газ

Премьер подчеркнул, что таким образом завершение процесса не растягивали на недели. Поэтому школы, больницы и детские сады смогут вовремя получить газ по цене 13,6 гривны без НДС и доставки, как и договаривались заранее.

По данным "Нафтогаза", в украинские подземные хранилища закачали почти 19 миллиардов кубов голубого топлива. Этого хватит, чтобы пройти отопительный сезон. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Глава Кабмина отметил, что правительство готово к разным сценариям, учитывая энергетический кризис в Европе и газовый шантаж со стороны России. В то же время Украина готова к отопительному сезону и зимой будет обеспечена теплом.

Обратите внимание! "Нафтогаз" продает газ бюджетным учреждениям по тарифу 13,7 гривен за кубометр без учета НДС и цены за транспортировку. Если добавить к этой сумме налоги и стоимость доставки, кубометр газа будет стоить 16,8 гривен. Тариф будет действовать до конца 2022 года.

Заявление Дениса Шмыгаля: смотрите видео заседания Кабмина 20 октября

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