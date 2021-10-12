Позачергове засідання обласної комісії ТЕБ і НС відбулося 11 жовтня. На ньому розглянули питання забезпечення газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років.

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Багато бюджетних установ не підписали угод на постачання газу

Керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА Богдан Кейван розповів, що, за інформацією ПАТ "Львівгаз", в області працюють 825 бюджетних установ. В них є понад 4 тисячі пунктів обліку природного газу. Однак станом на 12 жовтня увімкнені лише 986, що становить 23,4%. Усе через те, що левова частка бюджетних установ не уклали договорів на постачання газу.

Враховуючи тривалість проведених торгів в системі Прозоро та їх незавершення в частині визначення переможців, як через відсутність достатньої кількості учасників, так і через значні коливання ціни на газ, маємо таку складну ситуацію у бюджетній сфері,

– додав Кейван.

Відсутність опалення у бюджетних установах визначили небезпечною для здоров'я. Окрім цього, вона може спричинити чималі збитки, адже в області є 14% об'єктів державного музейного фонду. Порушення умов зберігання експонатів може призвести до знищення пам'яток.

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В області оголосили надзвичайну ситуацію

Заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний зазначив, лише четвертина бюджетних користувачів провели всі необхідні дії для подачі опалення.

"Відтак ситуація, яка склалася, може призвести до того, що ми не увійдемо в опалювальний сезон своєчасно і на належному рівні, а це, своєю чергою, може серйозно позначитись на здоров'ї, житті мешканців області", – додав Загайний.

За рішенням комісії, відсутність постачання газу бюджетним установам в осінньо-зимовий період визнали надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня. Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА скерував повідомлення до ДСНС, щоб визначити її рівень.