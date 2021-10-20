Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що світ відновлюється після глобальної пандемії коронавірусу. Політикиня наголосила, що попит на енергію зростає.

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Спершу жителі Північної півкулі пережили надзвичайно холодну зиму. Згодом – надзвичайно сухе літо.

Вражені були усі країни світу, незалежно від енергетичної та кліматичної політики країн або від устрою ринку електроенергії.

За словами фон дер Ляєн, в Азії ціни є навіть вищими, аніж у Європі. Водночас європейська ситуація має у собі щось особливе.

Хоча "Газпром" виконував свої довгострокові контракти, він не відповів на зростання попиту, як це відбувалося минулими роками,

– наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зауважила, що Європа є надто залежною від газу. Вразливою її робить те, що вона імпортує 90% газу від загального споживання.

За словами політикині, відповідь полягає у диверсифікації постачальників. Водночас на ситуацію впливає також класифікація газу як перехідного пального і, що особливо важливо, прискорення переходу до чистої енергії.

"Європейський Зелений курс є основою європейського енергетичного суверенітету у 21-му столітті, на середню та довгострокову перспективу", – наголосила фон дер Ляєн.

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