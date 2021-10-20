Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що світ відновлюється після глобальної пандемії коронавірусу. Політикиня наголосила, що попит на енергію зростає.
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Спершу жителі Північної півкулі пережили надзвичайно холодну зиму. Згодом – надзвичайно сухе літо.
Вражені були усі країни світу, незалежно від енергетичної та кліматичної політики країн або від устрою ринку електроенергії.
За словами фон дер Ляєн, в Азії ціни є навіть вищими, аніж у Європі. Водночас європейська ситуація має у собі щось особливе.
Хоча "Газпром" виконував свої довгострокові контракти, він не відповів на зростання попиту, як це відбувалося минулими роками,
– наголосила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії зауважила, що Європа є надто залежною від газу. Вразливою її робить те, що вона імпортує 90% газу від загального споживання.
За словами політикині, відповідь полягає у диверсифікації постачальників. Водночас на ситуацію впливає також класифікація газу як перехідного пального і, що особливо важливо, прискорення переходу до чистої енергії.
"Європейський Зелений курс є основою європейського енергетичного суверенітету у 21-му столітті, на середню та довгострокову перспективу", – наголосила фон дер Ляєн.
Заява прем'єра Польщі
- Матеуш Моравецький заявив, що Росія влаштувала у Європі газову кризу. Усе тому, що ріст цін на енергію в Європі обумовлений насамперед політикою "Газпрому"
- Газова криза може поглибити бідність.
- За словами прем'єра Польщі, політика щодо Росії та "Північного потоку -2" сприяла зростанню цін на газ у Європі.
- За словами Моравецького, "швидко наростаючі ціни, які, зокрема, є результатом навмисних дій російських компаній, змушують європейські компанії ухвалювати рішення про передачу витрат на енергію одержувачам".