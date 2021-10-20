Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир восстанавливается после глобальной пандемии коронавируса. Политик подчеркнула, что спрос на энергию растет.
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Сначала жители Северного полушария пережили чрезвычайно холодную зиму. Затем – чрезвычайно сухое лето.
Поражены были все страны мира, независимо от энергетической и климатической политики стран или от устройства рынка электроэнергии.
По словам фон дер Ляйен, в Азии цены даже выше, чем в Европе. В то же время европейская ситуация имеет в себе что-то особенное.
Хотя "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты, он не ответил на рост спроса, как это происходило в прошлые годы,
– подчеркнула фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии отметила, что Европа слишком зависима от газа. Уязвимой ее делает то, что она импортирует 90% газа от общего потребления.
По словам политика, ответ заключается в диверсификации поставщиков. В то же время на ситуацию влияет также классификация газа как переходного горючего и, что особенно важно, ускорение перехода к чистой энергии.
"Европейский Зеленый курс является основой европейского энергетического суверенитета в 21-м веке, на среднюю и долгосрочную перспективу", – подчеркнула фон дер Ляйен.
Заявление премьера Польши
- Матеуш Моравецкий заявил, что Россия устроила в Европе газовый кризис. Все потому, что рост цен на энергию в Европе обусловлен прежде всего политикой "Газпрома"
- Газовый кризис может углубить бедность.
- По словам премьера Польши, политика в отношении России и "Северного потока-2" способствовала росту цен на газ в Европе.
- По словам Моравецкого, "быстро нарастающие цены, которые, в частности, являются результатом преднамеренных действий российских компаний, заставляют европейские компании принимать решение о передаче затрат на энергию получателям".