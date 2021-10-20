Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир восстанавливается после глобальной пандемии коронавируса. Политик подчеркнула, что спрос на энергию растет.

Заметьте Все из-за России: Румыния призывает ЕС помочь Молдове справиться с газовым кризисом

Сначала жители Северного полушария пережили чрезвычайно холодную зиму. Затем – чрезвычайно сухое лето.

Поражены были все страны мира, независимо от энергетической и климатической политики стран или от устройства рынка электроэнергии.

По словам фон дер Ляйен, в Азии цены даже выше, чем в Европе. В то же время европейская ситуация имеет в себе что-то особенное.

Хотя "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты, он не ответил на рост спроса, как это происходило в прошлые годы,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что Европа слишком зависима от газа. Уязвимой ее делает то, что она импортирует 90% газа от общего потребления.

По словам политика, ответ заключается в диверсификации поставщиков. В то же время на ситуацию влияет также классификация газа как переходного горючего и, что особенно важно, ускорение перехода к чистой энергии.

"Европейский Зеленый курс является основой европейского энергетического суверенитета в 21-м веке, на среднюю и долгосрочную перспективу", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Заявление премьера Польши