Матеуш Моравецкий рассказал, что говорится и об угрозе банкротства. Об этом политик заявил 19 октября на выступлении в Европарламенте.

Читайте также Отсутствие финансирования ЕС может превратить Польшу в беднейшую страну союза, – Rzeczpospolita

Премьер Польши обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе

Матеуш Моравецкий рассказал, что политика в отношении России и "Северного потока -2" способствовала росту цен на газ в Европе.

Быстро нарастающие цены, которые, в частности, являются результатом преднамеренных действий российских компаний, заставляют европейские компании принимать решение о передаче затрат на энергию получателям,

– заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши пояснил, что рост цен на энергию в Европе в первую очередь обусловлен политикой "Газпрома" и его поддержкой нового газопровода "Северный поток-2". Он заверил, что этот газовый кризис может привести к углублению бедности в Евросоюзе.

Коротко о ситуации с газом в Европе