Матеуш Моравецкий рассказал, что говорится и об угрозе банкротства. Об этом политик заявил 19 октября на выступлении в Европарламенте.
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Премьер Польши обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе
Матеуш Моравецкий рассказал, что политика в отношении России и "Северного потока -2" способствовала росту цен на газ в Европе.
Быстро нарастающие цены, которые, в частности, являются результатом преднамеренных действий российских компаний, заставляют европейские компании принимать решение о передаче затрат на энергию получателям,
– заявил Моравецкий.
Премьер-министр Польши пояснил, что рост цен на энергию в Европе в первую очередь обусловлен политикой "Газпрома" и его поддержкой нового газопровода "Северный поток-2". Он заверил, что этот газовый кризис может привести к углублению бедности в Евросоюзе.
Коротко о ситуации с газом в Европе
- По состоянию на 14 октября, цена на газ в Европе снова начала расти. Утром стоимость превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров.
- 15 октября стало известно, что темпы закачки газа в газохранилища Европы с начала новой недели упали. Нынешний уровень – самый низкий с мая. Еврокомиссия считает объем запасов газа в хранилищах достаточен, чтобы пройти зиму, если не произойдет ничего непредвиденного.
- 19 октября Румыния обвинила Россию в энергетическом кризисе в Молдове и призвала ЕС помочь Молдове справиться с газовым кризисом.
- Кроме того, 19 октября Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за повышение цены на газ в Европе лежит на Германии. Поскольку там приняли решение поддержать окончание строительства "Северного потока-2".