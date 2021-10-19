Об этом премьер-министр Польши заявил во время дебатов в Европарламенте.

Читайте также Худший вариант, – Витренко о вероятном запуске "Северного потока-2" уже этой зимой

Вы же строите Северный поток-2. И вы несете ответственность за скачок цен на газ,

– сказал политик.

Это заявление он сделал в ответ на слова немецкого депутата, который предположил, что Польша, вступая в противостояние с ЕС в вопросах, связанных с юстицией, "де-факто действует в интересах России".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Матеуша Моравецкого в попытке избежать обсуждения польской системы правосудия.

Если говорить о "Северном потоке-2", то в том, что касается аргументов, вы не становитесь убедительнее. Не пытайтесь уйти от темы дебатов,

– отметила она.

Обратите внимание! В Европе 6 октября цена газа выросла лишь за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубов.

"Северный поток-2": Что известно