Об этом премьер-министр Польши заявил во время дебатов в Европарламенте.
Читайте также Худший вариант, – Витренко о вероятном запуске "Северного потока-2" уже этой зимой
Вы же строите Северный поток-2. И вы несете ответственность за скачок цен на газ,
– сказал политик.
Это заявление он сделал в ответ на слова немецкого депутата, который предположил, что Польша, вступая в противостояние с ЕС в вопросах, связанных с юстицией, "де-факто действует в интересах России".
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Матеуша Моравецкого в попытке избежать обсуждения польской системы правосудия.
Если говорить о "Северном потоке-2", то в том, что касается аргументов, вы не становитесь убедительнее. Не пытайтесь уйти от темы дебатов,
– отметила она.
"Северный поток-2": Что известно
- "Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.
- Более 40 евродепутатов требовали инициировать расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- Первую нитку "Северного потока – 2" начали заполнять газом 4 октября – это будет происходить постепенно. Дания дала свое разрешение на запуск.
- Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск, 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.