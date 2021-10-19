Про це прем'єр-міністр Польщі повідомив під час дебатів в Європарламенті.
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Ви ж будуєте Північний потік-2. І ви несете відповідальність за стрибок цін на газ,
– сказав політик.
Цю заяву він зробив у відповідь на слова німецького депутата, який припустив, що Польща, вступаючи у протистояння з ЄС у питаннях пов'язаних з юстицією, "де факто діє в інтересах Росії".
Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Матеуша Моравецького в спробі уникнути обговорення польської системи правосуддя.
Якщо говорити про "Північний потік-2", то у тому, що стосується аргументів, то ви не стаєте переконливіше. Не намагайтеся піти від теми дебатів,
– зазначила вона.
"Північний потік-2": що відомо
- "Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
- Понад 40 євродепутатів вимагали ініціювати розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
- Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом 4 жовтня – це відбуватиметься поступово. Данія дала свій дозвіл на запуск.
- Попри те, що влада Німеччини схвалює запуск, 9 жовтня Регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.