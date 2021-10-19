Про це прем'єр-міністр Польщі повідомив під час дебатів в Європарламенті.

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Ви ж будуєте Північний потік-2. І ви несете відповідальність за стрибок цін на газ,

– сказав політик.

Цю заяву він зробив у відповідь на слова німецького депутата, який припустив, що Польща, вступаючи у протистояння з ЄС у питаннях пов'язаних з юстицією, "де факто діє в інтересах Росії".

Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Матеуша Моравецького в спробі уникнути обговорення польської системи правосуддя.

Якщо говорити про "Північний потік-2", то у тому, що стосується аргументів, то ви не стаєте переконливіше. Не намагайтеся піти від теми дебатів,

– зазначила вона.

Зверніть увагу! В Європі 6 жовтня ціна газу зросла лише за ранок в межах 40% й впритул наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубів.

"Північний потік-2": що відомо