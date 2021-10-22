Соответствующее решение приняли после заседания профильной комиссии. Депутаты предложили ввести в Молдове режим чрезвычайного положения, и эту инициативу поддержали.
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Режим чрезвычайного положения в Молдове
Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила на пленарном заседании парламента. Она попросила ввести режим ЧС, поскольку это позволит обойти некоторые законодательные процедуры и ускорить закупку газа из альтернативных источников.
Во время режима чрезвычайного положения в Молдове выделят финансы для закупки необходимого объема природного газа. Возможна рационализация потребления этого и других энергоресурсов.
Обо всех изменениях ситуации населению страны обещают сообщать в медиа. Предусмотрены также оперативные инструменты сбора платежей с пользователей за использованный природный газ.
Договоренности с Украиной
Гаврилица отметила, что правительство Молдовы рассматривает все возможные сценарии импорта газа. В частности говорится и об использовании имеющихся межсетевых соединений с Украиной и Румынией.
Молдавские власти ведут переговоры и с российским "Газпромом". Впрочем, газодобывающая монополия не хочет менять контракт и собирается продлить его исключительно на предыдущих условиях.
Ситуация с газом: последние новости
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