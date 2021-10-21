Американская газета информирует об утечке метана 4 июня на трубопроводе "Уренгой – Центр 1" на территории Татарстана. Журналисты провели расследование в отношении этого инцидента.

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В другую эпоху массовая утечка могла остаться незамеченной. Однако спутник Европейского космического агентства, находясь на высоте 520 миль над землей, ищет следы метана и других газов,

– говорится в материале.

Сотрудники "Газпрома" поспешили устранить дефект в трубопроводе и остановить утечку. Через 2 недели, после запросов от журналистов и геоаналитической компании Kayrros в "Газпроме" признали колоссальный выброс метана, но компания отказалась раскрыть точное место утечки.

Однако фотограф издания, используя спутниковые снимки и отслеживая координаты GPS, обнаружил вероятное место утечки – в часе ходьбы от ближайшей общественной дороги, в 490 милях к востоку от Москвы.

Там он увидел глубокие прорези и следы от шин на площади размером в пол футбольного поля, окруженной желтыми табличками, предупреждающими о подземных трубопроводах.

Издание пишет, что такой эпизод отражает фундаментальные изменения в климатической политике – многие страны и компании неправильно определили, сколько метана они выпустили в воздух.

Спутники измеряют уровень газов

Журналисты указывают, что теперь вокруг Земли вращаются новые спутники, которые измеряют уровень газов.

Объясняется, что спутники могут предоставлять в режиме реального времени доказательства массовых незарегистрированных утечек метана – и того, кто несет за них ответственность.

Такая информация может помочь привлечь предприятия-загрязнители к ответственности или разоблачить правительства, которые скрывают или игнорируют опасные выбросы.

Атмосфера не врет, –

сказал ученый из Гарвардского университета Дэниел Джейкоб.

Данные, которые обнаруживают спутники, могут еще больше усложнить климатический саммит ООН в ноябре в Шотландии, где мировые лидеры столкнутся с давлением по сокращению выбросов парниковых газов.

При этом, ученые утверждают, что быстрое сокращение метана будет самым мощным рычагом для замедления темпов потепления.

Россия второй производитель природного газа

Washington Post напоминает, что Россия является вторым по объемам производителем природного газа.

Тайна утечки метана привлекла внимание участников переговоров по климату, которые соберутся в Глазго – вопрос метана будет частью повестки дня,

– пишет газета.

Накануне этих переговоров США и Европа начали так называемое Глобальное обещание относительно метана, цель которого сократить выбросы метана почти на треть к 2030 году.

Десятки стран, в том числе 9 из 20 крупнейших загрязнителей в мире, подписали это соглашение, но Россия – пока нет.

"Учитывая разветвленную нефтегазовую промышленность России, участники климатического саммита говорят, что будет важно убедить Путина закупорить трубопроводы, в которых есть утечки, и отказаться от планов увеличения экспорта природного газа", – отмечают журналисты.

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Россия не планирует прекращать добычу

Россия сообщает о выбросах 4 миллионов тонн метана в 2019 году. Тем не менее исследования и научные данные, которые проанализировало WP, выявили значительно большие годовые показатели выбросов за последние годы, в некоторых случаях – в 2 – 3 раза больше.

Парижское Международное энергетическое агентство, межправительственная организация, созданная в связи с нефтяным кризисом 1973 года, оценивает показатель страны к 2020 году почти 14 миллионов тонн, что делает Россию крупнейшим в мире эмитентом нефти и метана,

– подчеркивают в издании.

"Количество метановых выбросов из стареющей российской газовой инфраструктуры в прошлом году выросло минимум на 40%, хотя экспорт природного газа в Европу сократился примерно на 14% из-за пандемии коронавируса.

При этом Россия неоднократно пересматривала свои методы расчета выбросов. Эксперты говорят: сейчас выглядит, что страна-агрессор недооценивает свою проблему метана.

Ученые и регулирующие органы сходятся во мнении, что одним из правильных способов быстрого влияния на глобальное потепление является определение местонахождения и сокращение выбросов метана из угля, нефти и газа.

Однако, несмотря на то, что рост выбросов метана вызывает глобальное потепление, Россия не планирует прекращать добычу природного газа.

Обратите внимание! Веб-сайт "Газпрома" хвастается тем, что компания намерена работать на Ямале более 100 лет.