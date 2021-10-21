Американська газета інформаує про витік метану 4 червня на трубопроводі "Уренгой – Центр 1" на території Татарстану. Журналісти провели розслідування стосовно цього інциденту.

Читайте також Понад 30 країн планують скоротити викиди метану, щоб стримати глобальне потепління

В іншу епоху масовий витік міг залишитися непоміченим. Однак супутник Європейського космічного агентства, перебуваючи на висоі 520 миль над Землею, шукає сліди метану та інших газів,

– йдеться у матеріалі.

Співробітники "Газпрому" поспішили усунути дефект у трубопроводі та зупинити витік. Через 2 тижні, після запитів від журналістів та геоаналітичної компанії Kayrros у "Газпромі" визнали колосальний викид метану, але компанія відмовилась розкрити точне місце витоку.

Проте фотограф видання, використовуючи супутникові знімки та відстежуючи координати GPS, виявив ймовірне місце витоку – за годину ходьби від найближчої громадської дороги, за 490 миль на схід від Москви.

Там він побачив глибокі прорізи та сліди від шин на площі розміром у півфутбольного поля, оточеною жовтими табличками, що попереджають про підземні трубопроводи.

Видання пише, що такий епізод відображає фундаментальні зміни у кліматичній політиці – багато країн та компаній неправильно визначили, скільки метану вони випустили в повітря.

Супутники вимірюють рівень газів

Журналісти вказують, що тепер навколо Землі обертаються нові супутники, які вимірюють рівень газів.

Пояснюється, що супутники можуть надавати в режимі реального часу докази масових незареєстрованих витоків метану – і того, хто несе за них відповідальність.

Така інформація може допомогти притягнути підприємства-забруднювачі до відповідальності або викрити уряди, які приховують або ігнорують небезпечні викиди.

Атмосфера не бреше, –

сказав учений з Гарвардського університету Деніел Джейкоб.

Дані, які виявляють супутники, можуть ще більше ускладнити кліматичний саміт ООН у листопаді у Шотландії, де світові лідери зіткнуться з тиском щодо скорочення викидів парникових газів.

При цьому, вчені стверджують, що швидке скорочення метану буде найпотужнішим важелем для уповільнення темпів потепління.

Росія другий виробник природного газу

Washington Post нагадує, що Росія є другим за обсягами виробником природного газу.

Таємниця щодо витоку метану привернула увагу учасників переговорів щодо клімату, які зберуться в Глазго – питання метану буде частиною порядку денного,

– пише газета.

Напередодні цих переговорів США та Європа розпочали так звану Глобальну обіцянку щодо метану, яка має на меті скоротити викиди метану майже на третину до 2030 року.

Десятки країн, зокрема 9 із 20 найбільших забруднювачів у світі, підписали цю угоду, але Росія – поки ні.

"Враховуючи розгалужену нафтогазову промисловість Росії, учасники кліматичного саміту кажуть, що буде важливо переконати Путіна закупорити трубопроводи, що витікають, і відмовитися від планів збільшення експорту природного газу", – наголошують журналісти.

До слова "Брудний з усіх точок зору": Україна нагадала ПАРЄ, що Путін вбивця, а газ – це зброя

Росія не планує припиняти видобуток

Росія стверджує про викиди 4 мільйоні тонн метану в 2019 році. Проте, дослідження та наукові дані, які проаналізувало WP, виявили значно більші річні показники викидів за останні роки, у деяких випадках – в 2 – 3 рази більші.

Паризьке Міжнародне енергетичне агентство, міжурядова організація, створена у зв'язку з нафтовою кризою 1973 року, оцінює показник країни до 2020 року майже 14 мільйонів тонн, що робить Росію найбільшим у світі емітентом нафти та метану,

– наголошують у виданні.

Кількість метанових викидів із старіючої російської газової інфраструктури минулого року зросла щонайменше на 40%, хоча експорт природного газу до Європи скоротився приблизно на 14% через пандемію коронавірусу.

При цьому, Росія неодноразово переглядала свої методи розрахунку викидів. Експерти кажуть: зараз виглядає, що країна-агресор недооцінює свою проблему метану.

Вчені сходяться на думці, що одним із правильних способів швидкого впливу на глобальне потепління є визначення місцезнаходження та скорочення викидів метану з вугілля, нафти та газу.

Проте, попри те, що зростання викидів метану спричиняє глобальне потепління, Росія не планує припиняти видобуток природного газу.

Зверніть увагу! Веб-сайт "Газпрому" хвалиться тим, що компанія має намір працювати на Ямалі більше 100 років.