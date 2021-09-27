Украинская сторона подготовила заявление о необходимости уменьшения зависимости Европы от газа страны-агрессора. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире одного из телеканалов.
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Страны-члены ПАСЕ поддержали документ и дали возможность набрать достаточное количество голосов, чтобы быть внесенным в эту сессию, как так называемая письменная декларация. Также Украина раздает листовки "Путин убийца, а газ – это оружие".
Российский газ грязный
Поднимаем тему "Северного потока-2" и, что российский газ грязный со всех точек зрения. С точки зрения того, что с него финансируется война и убийства как в Украине, так и в Сирии, подрывы складов в Чехии, "Новичок" в Солсбери и так далее,
– сказал нардеп.
В то же время голубое топливо Москвы опасно с точки зрения экологии. Ведь Россия – это крупнейший в мире производитель метана и загрязнитель метаном окружающей среды.
Метан – это газ, который рядом с углекислым газом создает тот же парниковый эффект, глобальное потепление и другие проблемы. Россия – это 20% мировых выбросов метана.
Об этом надо напоминать европейцам. Они очень заботятся и беспокоятся вопросами экологии, поэтому надо и это использовать, чтобы донести до них опасность российского газа,
– добавил Гончаренко.
"Северный поток-2": последние новости
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