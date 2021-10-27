Деталей проекта пока не разглашают. Кроме того, Energocom 25 октября заключила контракт с польской компанией PGNiG.

Заметьте Россия предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС, – СМИ

Сейчас цену этой сделки также не объявляют. В то же время власти подчеркнули, что тариф для граждан останется неизменным.

Газовый кризис в Молдове: главное