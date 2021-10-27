Деталей проекта пока не разглашают. Кроме того, Energocom 25 октября заключила контракт с польской компанией PGNiG.
Заметьте Россия предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС, – СМИ
Сейчас цену этой сделки также не объявляют. В то же время власти подчеркнули, что тариф для граждан останется неизменным.
Газовый кризис в Молдове: главное
- В октябре 2021 года "Молдовагаз" обратился к гражданам с рекомендацией сократить расходы бытового газа. В частности, говорилось об отоплении помещений и времени приготовления пищи.
- Все из-за того, что срок действия договора с "Газпромом" завершился. Россия предложила Молдавии заоблачную цену на газ. За тысячу кубометров хотели 800 долларов. Эта стоимость составляла в 4 раза больше, чем в 2020 году.
- Из-за газового кризиса в Молдове ввели режим чрезвычайного положения.
- Глава молдавского правительства заявила, что такое решение позволит обойти некоторые законодательные процедуры и ускорить закупку газа из альтернативных источников.
- Украина поможет Молдове урегулировать газовый кризис. В частности, по данным СМИ, в случае необходимости продаст 700 миллионов кубов газа.