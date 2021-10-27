Российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС. По крайней мере, такую ​​информацию обнародовали иностранные СМИ.

Аналитика Газовый шантаж Кремля: Россия выкручивает руки Молдове

"Газ в обмен на реформы"

Россия предложила Молдове отложить согласованные реформы энергетического рынка. Их молдавское правительство согласовало с Брюсселем.

"Газпром" сказал, что снизит цену, если страна будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС. Он также хотел, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции,
– цитирует источники СМИ.

Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического влияния на Молдову. Как известно, оно ослабло, когда к власти пришла проевропейская президент Майя Санду.

Аналитики в сфере энергетики предполагают, что Россия использует позицию "Газпрома" как единственного поставщика в Молдову, чтобы оказывать давление на правительство страны.

Власти Молдовы встретятся с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге 27 октября.

В России возражают

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что написанное Financial Times – неправда. Мол, не может быть никаких политических предпосылок для понижения цены Молдове.

Никаких политических условий при переговорах России и Молдовы о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.
– сказал Песков.

Такое же заявление относительно распространенной информации дала и компания "Газпром".

Газовый кризис в Молдове

  • Россия установила заоблачную цену на топливо для Молдовы в 790 долларов за тысячу кубометров. Раньше оно стоило 220 – 230 долларов.
  • 30 сентября закончился действующий договор Молдовы с российской компанией "Газпром" по поставкам голубого топлива.
  • Премьер и президент Молдовы отказались участвовать в переговорах с "Газпромом" касательно нового контракта.
  • 22 октября парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Все из-за дефицита природного газа.
  • Украина, чтобы помочь, согласилась продать соседнему государству 700 миллионов кубов газа. Ранее Украина уже одалживала Молдове 16 миллионов кубов.