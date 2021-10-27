Російський "Газпром" запропонував Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з ЄС. Принаймні таку інформацію оприлюднили іноземні ЗМІ.

Аналітика Газовий шантаж Кремля: Росія викручує руки Молдові

"Газ в обмін на реформи"

Росія запропонувала Молдові відкласти узгоджені реформи енергетичного ринку. Їх молдовський уряд погодив з Брюсселем.

"Газпром" сказав, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС. Він також хотів, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та посилення конкуренції,

– цитує джерела ЗМІ.

Кремль розглядає переговори щодо газу як частину ширшого політичного впливу на Молдову. Як відомо, він послабився, коли до влади прийшла проєвропейська президентка Майя Санду.

Аналітики у сфері енергетики припускають, що Росія використовує позицію "Газпрому" як єдиного постачальника до Молдови, щоб чинити тиск на уряд країни.

Влада Молдови зустрінеться з головою "Газпрому" Олексієм Міллером у Санкт-Петербурзі 27 жовтня.

Нагадаємо. Раніше Росія запропонувала знижку у 25% за умови повернення Молдовою боргу в розмірі приблизно 700 мільйонів доларів протягом 3 років. Кишинів готовий був погодитися на це за умови зниження ціни на 50%.

У Росії заперечують

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що написане Financial Times – неправда. Мовляв, не може бути ніяких політичних передумов для зниження ціни Молдові.

Жодних політичних умов при переговорах Росії та Молдови про постачання газу немає і бути не може, це виключно комерційні питання,

– сказав Пєсков.

Таку саму заяву щодо поширеної інформації дала і компанія "Газпром".

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