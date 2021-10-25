Наразі все йде до того, що цієї зими будуть перебої і з опаленням, і з електрикою. Якщо дуже коротко – маємо захмарні ціни на газ й ризик в січні – лютому залишитися без російського газу.

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Рекордні ціни на газ через зусилля Росії

Світові ціни на газ досягли захмарних висот зусиллями Росії. Вже кілька тижнів обмежують постачання свого газу Європі, росіяни роблять це собі в збиток.

Але оскільки замінити російський газ Європі нічим, то ціни на дефіцитні обсяги зростають шаленими темпами.

Робить такий "дефіцит" Росія навіть не заради підвищення на нього ціни (це взагалі, думаю, для самої Росії виявилося досить несподіваним приємним бонусом), скільки заради того, щоб у такий спосіб шантажувати Європу необхідністю якомога швидше сертифікувати і запустити "Північний потік-2".

Мовляв, щойно цей газогін запрацює, тоді Європа й отримає бажаний російський газ. "Чим довше ви з тим тягнете, шановна Європо, тим вам же буде гірше та дорожче", – думаю, принаймні в такому ключі Кремль веде розмови з Європою.

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Звісно, це відвертий шантаж і в Європі те розуміють, але ж і виходу іншого не мають. Водночас ціни на енергоносії дійсно лише зростають, газ той дійсно потрібен не тільки промисловості, але й для опалення будинків, адже на носі зима та морози.

Росія максимально обмежить прокачування газу

Нові угоди на постачання свого газу Росія примушує європейців підписувати з умовою качати цей газ в обхід України. Це означатиме, що наша ГТС, труба, якою до того Росія качала газ Європі – може банально спорожніти.

Отже, ми не зможемо звідти відбирати потрібний обсяг російського блакитного палива. Саме так ми і робили з 2014 року – це був так званий віртуальний реверс, коли за документами ми купували газ в Європі, але по факту той європейським газ був російським, який європейці перепродавали.

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Водночас ми його одразу з цієї російсько-європейської транзитної труби відкачували. Але тепер є ризик, що цього опалювального сезону ми з технічних причин так робити не зможемо, адже Росія максимально обмежить прокачування свого газу Європі нашою трубою.

Росія цілком спроможна таке вчинити – ми вже бачимо це на прикладі того, як вона наважилася обмежити поставки Європі, щоб викрутити їй руки і примусити дати дозвіл на запуск "Північного потоку-2".

Москва викручує руки Молдові

Також ми бачимо, як просто зараз Росія викручує руки Молдові, коли примушує її купувати свій газ за новою ціною у 790 доларів за тисячу кубів. Водночас офіційний Кишинів жаліється, що і 500 доларів для нього є непіднімною вартістю.

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Росія реально викручує Молдові руки і погрожує газовий вентиль взагалі перекрити. Знову ж таки – не заради більшого собі заробітку (це Росії буде лише додатковий приємний бонус).

Головна мета Росії в збільшенні ціни газу для Молдови – це зробити Молдові проблеми, спустошити молдовський бюджет, не дати їй бути успішною – адже там до влади на заміну проросійській владі нещодавно прийшла прозахідна.

Москва робить усе можливе, щоб ця нова влада виявилася неуспішною в очах простих молдаван, робить це вона підвищуючи ціну свого газу, адже газ для Москви – теж зброя.

Україна допомогла Молдові

До речі, Україна трохи допомогла Молдові із газом, щоб її ГТС могла хоча б просто тримати потрібний для функціонування тиск. Мовиться про невеличкий обсяг в 16 мільйонів кубів, що не становить навіть одну десяту відсотка наших запасів.

Це дуже правильний й дружній крок з нашого боку, що ми так допомогли Молдові в критичний момент.

Але звісно, наша опозиція вже роздмухала з цього скандал – мовляв, ми не можемо дефіцитним газом ділитися, коли він і самим потрібен. Мовляв, мовиться аж про мільярд кубів.

Мовляв, хабар офіційного Києва офіційному Кишиневу, щоб інцидент із викраденням у Молдові судді-віткача Миколи Чауса "зам'яти" – але це не так, ми буквально трохи допомогли нашим сусідам, щоб вони могли вистояти хоча б ще один раунд важких газових переговорів з Москвою.

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Ми вчинили дуже шляхетно, нам це нічого не коштувало, адже Молдова нам зобов'язалася той газ повернути. В будь-якому разі, підтримати дружню нам молдовську владу, яка не хоче лягати під Москву – це завжди правильний крок, навіть якщо заради цього нам довелося з сусідами поділитися дефіцитом.