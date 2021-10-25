Про це в ефірі 24 каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він наголосив, що Україна лише позичає сусідній державі необхідний їх газ, а не дарує його.

До теми Погано думали влітку, – Фурса про необхідність закупівлі електроенергії з Росії та Білорусі

Україні вигідно позичити газ

"Україні перш за все необхідна проєвропейська Молдова", – підкреслив він. На думку Фурси, Молдовою зараз керує уряд реформаторів, який бажає послабити вплив "Газпрому".

Для України важливо, що збоку, де є Придністров'я, там де є потенційна російська загроза, щоб була дружня Молдова. Ми дуже не зацікавлені в тому, щоб "Газпрому" вдалось збити проєвропейську владу Молдови. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

За його словами, той рівень газу, який Україна буде постачати в Молдову, є мізерним. Особливо із потребою, яка є в Україні. Крім того, газ, який отримає сусідня держава – це не подарунок. Молдова має його повернути до січня – лютого, коли в Україні розпочнеться власна енергетична криза.

"Це дуже розумний крок. Він дозволить залишити у Молдові нормальні ціни на газ, а також дозволить їм не прогнутись під "Газпром", – резюмував банкір.

Сергій Фурса розповів про газове становище Молдови: дивіться відео

Україна позичає Молдові газ: головне