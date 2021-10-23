Про це заявила в інтерв'ю радниця міністра енергетики України Олени Зеркаль. За її словами, такий ризик дійсно існує.
Важливо Це – шантаж: реакція МЗС на заяву Путіна про додатковий газ через "Північний потік-2"
Як пояснила Зеркаль, до запуску "Північного потоку-2" до сертифікації може спонукати енергетична криза, яка утворилася в Європі.
Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо Європа піде на це,
– сказала вона.
Зеркаль нагадала, що в кінці наступного тижня повинна пройти зустріч лідерів G20. До порядку включено питання подолання енергетичної кризи.
"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм – 24 канал), який зараз ми бачимо, використаний (президентом Росії Володимиром – 24 канал) Путіним дуже добре", – додала представниця Міненерго.
Зауважимо, що у вересні – жовтні у Європі сталась газова криза. Ціна на блакитне паливо побила рекорд, наблизившись до позначки у 2 тисячі гривень. Серед причин називали зменшення обсягів газу у сховища та відновлення економік після кризи. Росія свою причетність до кризи заперечує.
"Північний потік-2": що відомо
- "Північний потік-2" – це російський газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
- Понад 40 євродепутатів вимагали ініціювати розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
- Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом 4 жовтня – це відбуватиметься поступово. Данія дала свій дозвіл на запуск.
- Попри те, що влада Німеччини схвалює запуск, 9 жовтня Регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.