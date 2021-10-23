Про це заявила в інтерв'ю радниця міністра енергетики України Олени Зеркаль. За її словами, такий ризик дійсно існує.

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Як пояснила Зеркаль, до запуску "Північного потоку-2" до сертифікації може спонукати енергетична криза, яка утворилася в Європі.

Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо Європа піде на це,

– сказала вона.

Зеркаль нагадала, що в кінці наступного тижня повинна пройти зустріч лідерів G20. До порядку включено питання подолання енергетичної кризи.

"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм – 24 канал), який зараз ми бачимо, використаний (президентом Росії Володимиром – 24 канал) Путіним дуже добре", – додала представниця Міненерго.

Зверніть увагу! Раніше Федеральне мережеве агентство ФРН Bundesnetzagentur заявило, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися на кілька місяців.

Зауважимо, що у вересні – жовтні у Європі сталась газова криза. Ціна на блакитне паливо побила рекорд, наблизившись до позначки у 2 тисячі гривень. Серед причин називали зменшення обсягів газу у сховища та відновлення економік після кризи. Росія свою причетність до кризи заперечує.

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