Про це повідомив міністр закордонних справ України під час пресконференції зі главою МЗС Молдови Ніком Попеску.
До теми Путін душить Європу "чадним" газом
Росія використовує газ, як зброю, – Кулеба
Це – шантаж, це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Німеччина почне вживати заходи у відповідь,
– сказав Кулеба.
Міністр зауважив: Москва уже застосовує газ, як зброю. Кулеба сподівається, що Німеччина незабаром висловить свою чітку позицію з цього приводу.
Позиція України щодо газопроводу – незмінна
Кулеба запевнив що позиція України щодо "Північного протоку-2" залишається незмінною. І "Нафтогаз", і Оператор ГТС України хочуть долучитись у процесі сертифікації російського газопроводу.
Раніше і у Євросоюзі запевняли, що до "Північного потоку-2" застосують третій енергетичний пакет.
Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме відсіч об'єднаної Європи
– додав Кулеба.
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Путін виступив з заявою про газ напередодні
Зазначимо, що 21 жовтня Володимир Путін виступив з черговою цинічною заявою. Мовляв, вже 22 жовтня німецький регулятор може надати дозвіл на постачання газу через "Північний потік-2". Труба, мовляв, вже заповнена і 17,5 мільярда кубів газу готові до транзиту.