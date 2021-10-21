Він заявив, що "вже завтра німецький регулятор може надати на це дозвіл". Про це Путін сказав 21 жовтня.

До теми Росія готова збільшити поставки газу в Європу, але є умова, – Bloomberg

Володимир Путін заявив, що Росія готова до поставок газу в Європу через "Північний потік-2"

Чи можливе збільшення (поставок газу – 24 канал), ви питаєте. Так можливо. Ось по "Північному потоку-2". Труба вже заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, то післязавтра почнеться поставка 17,5 мільярда кубометрів,

– заявив Володимир Путін.

Президент Росії пояснив, що до кінця грудня вони завершать роботу щодо заповнення другої труби "ПП-2". Запевнив, що в загальному обсязі це 55 мільярдів кубометрів.

"Як тільки буде отримано дозвіл німецького регулятора, на наступний день ми почнемо поставки", – сказав Путін.

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