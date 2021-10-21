Він заявив, що "вже завтра німецький регулятор може надати на це дозвіл". Про це Путін сказав 21 жовтня.
До теми Росія готова збільшити поставки газу в Європу, але є умова, – Bloomberg
Володимир Путін заявив, що Росія готова до поставок газу в Європу через "Північний потік-2"
Чи можливе збільшення (поставок газу – 24 канал), ви питаєте. Так можливо. Ось по "Північному потоку-2". Труба вже заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, то післязавтра почнеться поставка 17,5 мільярда кубометрів,
– заявив Володимир Путін.
Президент Росії пояснив, що до кінця грудня вони завершать роботу щодо заповнення другої труби "ПП-2". Запевнив, що в загальному обсязі це 55 мільярдів кубометрів.
"Як тільки буде отримано дозвіл німецького регулятора, на наступний день ми почнемо поставки", – сказав Путін.
Коротко про ситуацію з газом Європі та дії Росії
- 6 жовтня на біржі зафіксували історичний рекорд – тисяча кубометрів газу коштувала понад 1900 доларів. У той же день вартість газу знизилася на 600 доларів.
- Станом на 14 жовтня, ціна на газ в Європі перевищила позначку 1200 доларів за тисячу кубометрів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що одним з факторів, які призвели до зростання цін на газ, є поведінка російського "Газпрому". Наразі Європа є надто залежною від імпорту цього пального.
- Перед тим, 19 жовтня прем'єр Польщі заявив, що Росія влаштувала у Європі газову кризу. Усе тому, що ріст цін на енергію в Європі обумовлений насамперед політикою "Газпрому" й це може призвести посилення бідності.
- Окрім того, Румунія звинуватила Росію в енергетичній кризі в Молдові та закликала ЄС допомогти Молдові впоратися з газовою кризою.