Журналісти, посилаючись на джерела, повідомили, що Москва "навряд чи погодиться на збільшення поставок без твердих гарантій того, що російському газопроводу дадуть працювати".

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Відтак, Росія хоче отримали схвалення від Німеччини і Європейського Союзу.

Газова криза в Європі

Станом на 14 жовтня, ціна на газ в Європі знову почала зростати. Зранку вартість перевищила позначку 1 200 доларів за тисячу кубометрів.

15 жовтня стало відомо, що темпи закачування газу в газосховища Європи з початку нового тижня впали. Нинішній рівень – найнижчий із травня. Єврокомісія вважає обсяг запасів газу у сховищах достатніми, аби минути зиму, якщо не відбудеться нічого непередбаченого.

Румунія 19 жовтня звинуватила Росію в енергетичній кризі в Молдові та закликала ЄС допомогти країні впоратися з непростою ситуацією.

Зверніть увагу! В Європі 6 жовтня ціна газу зросла лише за ранок в межах 40% й впритул наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубів.

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