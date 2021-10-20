Журналисты, ссылаясь на источники, сообщили, что Москва "вряд ли согласится на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому газопроводу дадут работать".

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Следовательно, Россия хочет получить одобрение от Германии и Европейского Союза.

Газовый кризис в Европе

По состоянию на 14 октября, цена на газ в Европе вновь начала расти. Утром стоимость превысила отметку 1 200 долларов за тысячу кубометров.

15 октября стало известно, что темпы закачки газа в газохранилища Европы с начала новой недели упали. Нынешний уровень – самый низкий с мая. Еврокомиссия считает объем запасов газа в хранилищах достаточными, чтобы пройти зиму, если не произойдет ничего непредвиденного.

Румыния 19 октября обвинила Россию в энергетическом кризисе в Молдове и призвала ЕС помочь стране справиться с непростой ситуацией.

Обратите внимание! В Европе 6 октября цена газа выросла только за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубов.

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