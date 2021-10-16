Об этом в эфире телеканала TV Prva сообщил сербский президент Александр Вучич. В то же время он выразил недовольство предложенной "Газпромом" ценой.

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Россияне сказали, чтобы рассчитать цену на 70% по биржевой стоимости и на 30% по нефтяной формуле, то есть 790 долларов вместо 270 долларов, которые мы сейчас платим 100% по нефтяной формуле,

– рассказал политик.

По его словам, Сербия предлагает, чтобы цена рассчитывалась на 70% по нефтяной формуле и на 30% по биржевой стоимости.

"Это будет 510 долларов, но мы не можем и за это заплатить. Я попрошу, чтобы цена оставалась полностью по нефтяной формуле по крайней мере до конца отопительного сезона", – продолжил глава Сербии.

Обратите внимание! Нынешний договор, по которому Белград получает от Москвы газ по 270 долларов за тысячу кубометров, действует до конца 2021 года.

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