Об этом в эфире телеканала TV Prva сообщил сербский президент Александр Вучич. В то же время он выразил недовольство предложенной "Газпромом" ценой.
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Россияне сказали, чтобы рассчитать цену на 70% по биржевой стоимости и на 30% по нефтяной формуле, то есть 790 долларов вместо 270 долларов, которые мы сейчас платим 100% по нефтяной формуле,
– рассказал политик.
По его словам, Сербия предлагает, чтобы цена рассчитывалась на 70% по нефтяной формуле и на 30% по биржевой стоимости.
"Это будет 510 долларов, но мы не можем и за это заплатить. Я попрошу, чтобы цена оставалась полностью по нефтяной формуле по крайней мере до конца отопительного сезона", – продолжил глава Сербии.
Скачок цен на газ в Европе: что известно
- 28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.
- 29 сентября цена ресурса достигла 1 080 долларов за тысячу кубометров газа. А уже на следующий день стоимость газа вплотную подобралась к 1,1 тысячи долларов.
- В течение сентября – начала октября цена на газ на европейских хабах поднималась до рекордных показателей едва ли не ежедневно.
- 6 октября цена газа выросла только за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубометров газа.