Про це в ефірі телеканалу TV Prva повідомив сербський президент Александр Вучич. Водночас він висловив невдоволення запропонованою "Газпромом" ціною.

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Росіяни сказали, щоб ціну розрахувати на 70% по біржовій вартості і на 30% по нафтовій формулі, тобто 790 доларів замість 270 доларів, які ми зараз платимо 100% за нафтовою формулою,

– розповів політик.

За його словами, Сербія пропонує, щоб ціна розраховувалась на 70% за нафтовою формулою і на 30% за біржовою вартістю.

"Це буде 510 доларів, але ми не можемо і за це заплатити. Я попрошу, щоб ціна залишалася повністю за нафтовою формулою принаймні до кінця опалювального сезону", – продовжив глава Сербії.

Зверніть увагу! Нинішній договір, за яким Белград отримує від Москви газ по 270 доларів за тисячу кубометрів, діє до кінця 2021 року.

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