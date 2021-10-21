Он заявил, что "уже завтра немецкий регулятор может предоставить на это разрешение". Об этом Путин сказал 21 октября.
К теме Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но есть условие – Bloomberg
Владимир Путин заявил, что Россия готова к поставкам газа в Европу через "Северный поток-2"
Возможно ли увеличение (поставок газа – 24 канал), вы спрашиваете. Да возможно. Вот по "Северному потоку-2". Труба уже заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, то послезавтра начнется поставка 17,5 миллиардов кубометров,
– заявил Владимир Путин.
Президент России пояснил, что к концу декабря они завершат работу по заполнению второй трубы "ЧП-2". Заверил, что в общем объеме это 55 миллиардов кубометров.
"Как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки", – сказал Путин.
Коротко о ситуации с газом Европе и действия России
- 6 октября на бирже зафиксировали исторический рекорд – тысяча кубометров газа стоила более 1 900 долларов. В тот же день стоимость газа снизилась на 600 долларов.
- По состоянию на 14 октября, цена на газ в Европе превысила отметку 1 200 долларов за тысячу кубометров.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что один из факторов, который привел к росту цен на газ, это поведение российского "Газпрома". Сейчас Европа слишком зависима от импорта этого топлива.
- Перед тем, 19 октября премьер Польши заявил, что Россия устроила в Европе газовый кризис. Все потому, что рост цен на энергию в Европе обусловлен прежде всего политикой "Газпрома" и это может привести к усилению бедности.
- Кроме того, Румыния обвинила Россию в энергетическом кризисе в Молдове и призвала ЕС помочь Молдове справиться с газовым кризисом.