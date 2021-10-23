Об этом заявила в интервью советник министра энергетики Украины Елены Зеркаль. По ее словам, такой риск действительно существует.
Важно Это шантаж: реакция МИД на заявление Путина о дополнительном газе через "Северный поток-2"
Как пояснила Зеркаль, к запуску "Северного потока-2" до сертификации может побудить энергетический кризис, который образовался в Европе.
Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно Европа пойдет на это,
– сказала она.
Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.
"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм – 24 канал), который сейчас мы видим, использован (президентом России Владимиром – 24 канал) Путиным очень хорошо", – добавила представитель Минэнерго.
Заметим, что в сентябре – октябре в Европе произошел газовый кризис. Цена на голубое топливо побила рекорд, приблизившись к отметке в 2 тысячи гривен. Среди причин называли уменьшение объемов газа в хранилищах и восстановление экономик после кризиса. Россия свою причастность к кризису отрицает.
"Северный поток-2": что известно
- "Северный поток-2" – это российский газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.
- Более 40 евродепутатов требовали инициировать расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом 4 октября – это будет происходить постепенно. Дания дала свое разрешение на запуск.
- Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск, 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.