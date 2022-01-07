Генеральний секретар Північногоатлантичного альянсу зазначив, що цивілізований світ закликає Росію до деескалації. Про це він написав у соціальних мережах в п'ятницю, 7 січня.
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Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї,
– повідомив генсек НАТО.
За його словами, Північноатлантичний альнс продовжує координувати свої дії з близьким партнером – Фінляндією. Він додав, що НАТО поважає право кожної держави обирати свій шлях.
Загроза вторгнення Росії в Україну
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. ГУР підтвердило це, уточнивши, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить газопровід "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
- Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.
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Текст публікації Єнса Столтенберга:
Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації