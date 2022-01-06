Як заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, мовиться першочергово про дипломатію та стримування з масштабними наслідками і втратами для Росії.

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За його словами, США вже кілька тижнів дуже інтенсивно працюють із союзниками та партнерами, зокрема з G7, НАТО, ЄС, над розробкою санкцій для протидії Росії. І у цьому контексті існує "дуже сильна координація та співпраця".

Блінкен наголосив: якщо Росія знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами, зокрема такими, що не використовувалися в минулому, які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансам".

НАТО не вторгалося в Україну, Грузію та не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це зробила саме Росія. За останні 2 десятиліття саме Росія вторгалася до сусідніх країн і втручалася у справи інших держав, використовувала хімічну зброю для замахів на противників уряду, причому на чужій території,

– нагадав державний секретар США.

Він нагадав, що Сполучені Штати підтримують Мінський процес та зусилля Франції й Німеччини у нормандському форматі. Водночас Вашингтон докладе всіх зусиль, аби протягом найближчих тижнів і місяців долучити Росію до мирного процесу.

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"Сильна трансатлантична солідарність є найефективнішою відповіддю та найефективнішим інструментом для протидії російській агресії", – підсумував Блінкен.

Державний секретар США звернув увагу, що російський газопровід "Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо Росія відновить агресію проти України.

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