Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, речь идет в первую очередь о дипломатии и сдерживании с масштабными последствиями и потерями для России.

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По его словам, США уже несколько недель очень интенсивно работают с союзниками и партнерами, в частности с G7, НАТО, ЕС, над разработкой санкций для противодействия России. И в этом контексте существует "очень сильная координация и сотрудничество".

Блинкен подчеркнул, что если Россия опять прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа дадут ответ "очень сильными экономическими мерами, в частности такими, которые не использовались в прошлом, которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансам".

НАТО не вторгалось в Украину, Грузию и не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это сделала именно Россия. За последние 2 десятилетия именно Россия вторгалась в соседние страны и вмешивалась в дела других государств, использовала химическое оружие для покушений на противников правительства, причем на чужой территории,

– напомнил государственный секретарь США.

Он напомнил, что Соединенные Штаты поддерживают Минский процесс и усилия Франции и Германии в нормандском формате. В то же время Вашингтон приложит все усилия, чтобы в течение ближайших недель и месяцев приобщить Россию к мирному процессу.

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"Сильная трансатлантическая солидарность является самым эффективным ответом и эффективным инструментом для противодействия российской агрессии", – подытожил Блинкен.

Государственный секретарь США обратил внимание, что российский газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает, если Россия возобновит агрессию против Украины.

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