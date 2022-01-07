Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что цивилизованный мир призывает Россию к деэскалации. Об этом он написал в социальных сетях в пятницу, 7 января.

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Поговорил с президентом Финляндии Саули Нииностио о ситуации с безопасностью в Европе и наращивании присутствия России в Украине и вокруг нее,

– сообщил генсек НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс продолжает координировать свои действия с близким партнером – Финляндией. Он добавил, что НАТО уважает право каждого государства выбирать свой путь.

Угроза вторжения России в Украину

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Текст публикации Йенса Столтенберга:

Поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинио о ситуации с безопасностью в Европе и наращивании присутствия России в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации.