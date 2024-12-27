Алле Дорхаут, Посол Нідерландів в Україні, прокоментував можливість розгортання міжнародної військової місії в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Альянс не має спільної думки

Посол пояснив, що Нідерланди ще не мають з цього приводу визначеної позиції, проте він нагадав, що часом у світі створювалися "коаліції охочих".

У цьому випадку також могла би бути створена коаліція охочих держав-членів або союзників, оскільки ще немає єдиної позиції щодо міжнародного контингенту. Це завжди альтернатива, коли Альянс не має спільної думки щодо певних закордонних місій,

– сказав Дорхаут.

Він також вважає, що зарано про це говорити. Він пояснив, що дискусії точаться від моменту, як Еммануель Макрон запропонував ідею щодо фізичної присутності іноземних військ.