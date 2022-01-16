Как сообщают американские СМИ, во время переговоров в Женеве российские дипломаты о планах Москвы "прямо не говорили". Однако намеки на размещение ядерных боеголовок были.

К теме в Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности": главные итоги

Намеки, прежде всего, должны были напугать Вашингтон

Сколько правды в таких угрозах Москвы, журналисты не могут предположить. Скорее всего, это – очередная попытка государства-агрессора запугать США, чтобы те приняли так называемые "гарантии безопасности".

Рябков допустил размещение ракет на Кубе

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах в Женеве, предположил, что ракеты могут разместить на Кубе и в Венесуэле. Это произойдет, по словам Рябкова, если переговоры провалятся.

Дипломат государства-агрессора пожаловался на "давление" на Россию. Якобы в таком случае Москва может разместить свою инфраструктуру в лояльных странах Латинской Америки.

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Какая была реакция США на такие заявления России Если российское вооружение разместят в Венесуэле и на Кубе, некоторые союзники Североатлантического альянса будут обеспокоены таким развитием событий. Если российское вооружение разместят в Венесуэле и на Кубе, некоторые союзники Североатлантического альянса будут обеспокоены таким развитием событий. В США были еще более жесткими – пообещали решительный ответ.

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