Як повідомляють американські ЗМІ, під час перемовин у Женеві російські дипломати про плани Москви "прямо не говорили". Проте натяки на розміщення ядерних боєголовок були.

До теми У Женеві завершилися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки": головні підсумки

Натяки, передусім, мали налякати Вашингтон

Скільки правди у таких погрозах Москви, журналісти не можуть припустити. Швидше за все, це – чергова спроба держави-агресорки залякати США, аби ті прийняли так звані "гарантії безпеки".

Рябков допустив розміщення ракет на Кубі

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, який представляв Москву на перемовинах у Женеві, припустив, що ракети можуть розмістити на Кубі і в Венесуелі. Це станеться, за словами Рябкова, якщо переговори проваляться.

Дипломат держави-агресорки поскаржився на "тиск" на Росію. Мовляв, у такому випадку Москва може розмістити свою інфраструктуру в лояльних країнах Латинської Америки.

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Яка була реакція США на такі заяви Росії Якщо російське озброєння розмістять у Венесуелі та на Кубі, деякі союзники Північноатлантичного альянсу будуть стурбовані таким розвитком подій. Якщо російське озброєння розмістять у Венесуелі та на Кубі, деякі союзники Північноатлантичного альянсу будуть стурбовані таким розвитком подій. У США були ще більш жорсткі – пообіцяли рішучу відповідь.

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