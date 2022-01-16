Як повідомляють американські ЗМІ, під час перемовин у Женеві російські дипломати про плани Москви "прямо не говорили". Проте натяки на розміщення ядерних боєголовок були.
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Натяки, передусім, мали налякати Вашингтон
Скільки правди у таких погрозах Москви, журналісти не можуть припустити. Швидше за все, це – чергова спроба держави-агресорки залякати США, аби ті прийняли так звані "гарантії безпеки".
Рябков допустив розміщення ракет на Кубі
Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, який представляв Москву на перемовинах у Женеві, припустив, що ракети можуть розмістити на Кубі і в Венесуелі. Це станеться, за словами Рябкова, якщо переговори проваляться.
Дипломат держави-агресорки поскаржився на "тиск" на Росію. Мовляв, у такому випадку Москва може розмістити свою інфраструктуру в лояльних країнах Латинської Америки.
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Яка була реакція США на такі заяви РосіїЯкщо російське озброєння розмістять у Венесуелі та на Кубі, деякі союзники Північноатлантичного альянсу будуть стурбовані таким розвитком подій. У США були ще більш жорсткі – пообіцяли рішучу відповідь.
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