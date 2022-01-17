Про це журналістам повідомив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Рупор Кремля запевняє, що це не Москва нагнітає ситуацію.
До теми Росія лякала США розміщенням ядерних ракет, – NYT
Москва вкотре заявила про "занепокоєність"
Це якраз і є доказом обґрунтованості наших занепокоєнь і того, що не ми – причина нагнітання напруженості,
– заявив Пєсков
Зазначимо, що раніше в Естонії заявили про готовність розмістити щонайменше 5 тисяч військових НАТО. У Міністерстві оборони Естонії наголосили, що безпека Балтійського регіону потребує зміцнення.
Естонія вже підготувала місця для військових Альянсу
Територія для розміщення підрозділів Альянсу є у місті Тапа, зокрема там можна зберігати техніку та озброєння. Якщо бійці НАТО перебуватимуть в країні довше, то для них можуть збудувати казарми.
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Росія може розмістити озброєння у Латинській Америці: реакція США
- Раніше Росія заявила, що готова розмістити свою військову інфраструктуру на Кубі та у Венесуелі.
- За словами заступника глави МЗС Росії Сергій Рябкова, на такий крок у Кремлі готові у випадку провалу перемовин щодо так званих "гарантій безпеки".
- Як повідомляють американські ЗМІ є інформація, що Рябков на перемовинах в Женеві натякав на те, що Росія може розмістити ядерні ракети неподалік американської території.