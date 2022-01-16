Припущення підігріває і відповідне відео, яке розслідувачі Conflict Intelligence Team знайшли у соцмережах. На кадрах видно, як Росія перекидає ракетні комплекси "Іскандер" із сходу на захід.

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Три відеодокази за останні кілька днів

За словами засновника СІТ Руслана Левієва, останніми днями розслідувачі наткнулись на 3 відеозаписи, де видно переміщення комплексу "Іскандер-М". Він описує, що машини були вкриті брезентом і припускає, що так, можливо, хотіли приховати факт перекидання техніки. Водночас за обрисами об'єкта під брезентом видно, що везуть ракетні комплекси.



Росія везе ракетні комплекси до кордону України / Фото скриншот із відео

Левієв підкреслив, що це типова стратегія Росії: використовувати потенційний військовий конфлікт для тренування військ у різних регіонах.

Навчання – тактика створення легенди для виправдання переміщення російських військ територією країни,

– сказав він.

Розслідувач зауважив, що нібито навчання відбуваються близько до потенційного противника.

Зверніть увагу! Conflict Intelligence Team – це група російських незалежних блогерів, які розслідують збройні конфлікти за інформацією з відкритих джерел. Проєкт, зокрема, розслідує події в Україні та Сирії. На офіційній сторінці команда вказує, що має на меті зупинити згубні дії російської влади, які призводять до ескалації військових конфліктів, загибелі військових та цивільного населення.

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У Кремлі вважають, що напруженість на кордоні з Україною є надмірною. Нібито саме через це Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договорів про стратегічну безпеку.

Також Росія зухвало пригрозила що не виключає можливості розміщення наступального озброєння просто на території України. Водночас у Кремлі заявляли, що "не збираються нападати".

У Польщі стверджували, що Володимир Путін може влаштувати провокацію схожу до підриву житлових будинків у 1999 році. Тоді це було перед другою чеченською війною.

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