Предположение подогревает и соответствующее видео, которое расследователи Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях. На кадрах видно, как Россия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с востока на Запад.

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Три видеодоказательства за последние несколько дней

По словам основателя СИТ Руслана Левиева, в последние дни расследователи наткнулись на 3 видеозаписи, где видно перемещение комплекса "Искандер-М". Он описывает, что машины были покрыты брезентом и предполагает, что так, возможно, хотели скрыть факт переброски техники. В то же время по очертаниям объекта под брезентом видно, что везут ракетные комплексы.

Росія перекидає

Россия везет ракетные комплексы к границе Украины / Фото скриншот с видео

Левиев подчеркнул, что это типичная стратегия России: использовать потенциальный военный конфликт для тренировки войск в разных регионах.

Обучение – тактика создания легенды для оправдания перемещения российских войск по территории страны,
– сказал он.

Расследователь заметил, что якобы учения происходят близко к потенциальному противнику.

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