Предположение подогревает и соответствующее видео, которое расследователи Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях. На кадрах видно, как Россия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с востока на Запад.
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Три видеодоказательства за последние несколько дней
По словам основателя СИТ Руслана Левиева, в последние дни расследователи наткнулись на 3 видеозаписи, где видно перемещение комплекса "Искандер-М". Он описывает, что машины были покрыты брезентом и предполагает, что так, возможно, хотели скрыть факт переброски техники. В то же время по очертаниям объекта под брезентом видно, что везут ракетные комплексы.
Россия везет ракетные комплексы к границе Украины / Фото скриншот с видео
Левиев подчеркнул, что это типичная стратегия России: использовать потенциальный военный конфликт для тренировки войск в разных регионах.
Обучение – тактика создания легенды для оправдания перемещения российских войск по территории страны,
– сказал он.
Расследователь заметил, что якобы учения происходят близко к потенциальному противнику.
Последние новости о возможном нападении России
- В Кремле считают, что напряженность на границе с Украиной является чрезмерной. Якобы именно из-за этого Россия и настаивает на конкретных шагах по договорам о стратегической безопасности.
- Также Россия дерзко пригрозила что не исключает возможности размещения наступательного вооружения прямо на территории Украины. В то же время в Кремле заявляли, что "не собираются нападать".
- В Польше утверждали, что Владимир Путин может устроить провокацию похожую на подрыв жилых домов в 1999 году. Тогда это было перед Второй чеченской войной.
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