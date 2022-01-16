Таким заявлением отметился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал о планах Кремля в интервью CNN.

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В интервью Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения вооружения на территории Украины.

Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательное вооружение на территории Украины,

– заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора.

Песков добавил также, что Россия якобы "не собирается нападать на Украину", а "обвинения в подготовке провокации на Донбассе являются "ложными". Зачем тогда размещать наступательное вооружение на территории Украины – Песков ответить не смог.

Добавим, что ранее министр иностранных дел России Лавров сказал, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопрос перемещения войск по территории России, а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.

Что известно о вероятном нападении Путина на Украину

О полномасштабном вторжении России в Украину говорят последние несколько месяцев. Первыми тревожные звоночки заметили американские СМИ, впоследствии это подтвердила и украинская разведка.

В то же время в Восточном военном округе России 14 января внезапно стартовала проверка боевой готовности. В российском Минобороны называли мероприятия плановыми.

Также в Кремле заявляли, что напряженность на границе с Украиной является чрезмерной. Мол, именно из-за этого Россия и настаивает на конкретных шагах по договорам о стратегической безопасности.

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