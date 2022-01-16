По словам Дмитрия Кулебы, приоритетным для немецкого правительства должно быть избежание новой войны в Европе. Об этом глава МИД заявил в интервью.

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Биснес-интересов быть не может

Дмитрий Кулеба заявил, что приоритетом для правительства Олафа Шольца должно стать совместное противодействие российской агрессии вместе с другими международными партнерами. Никаких интересов в отношении бизнеса быть не может, если речь идет о безопасности.

Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной, и нашими партнерами, и союзниками возьмет твердый и четкий курс против российских угроз и запугивания. Никакая деловая заинтересованность и отсутствие симпатии к Путину не стоят того, чтобы позволить кровавую войну в Европе,

– заявил Кулеба.

Глава МИД убежден, что благодаря совместным действиям можно будет отвести угрозу от Украины.

Новое правительство Германии: главное

В сентябре 2021 года состоялись выборы в немецкий бундестаг. На них многолетняя канцлер Ангела Меркель решила не баллотироваться на новый срок.

Победу на выборах одержали социал-демократы во главе с Олафом Шольцем.

Социал-демократы сформировали коалицию, которую уже назвали "светофорной" – с партией "зеленых" и свободными демократами. Христианско-демократический блок оставили за бортом коалиции.

Ангела Меркель 2 декабря торжественно покинула пост канцлера, который занимала 16 лет. Через 5 дней бундестаг официально утвердил Шольца в должности канцлера.

Сам Олаф Шольц известен своей сдержанностью в отношении России и поддержкой территориальной целостности Украины.

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