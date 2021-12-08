24 канал собрал все, что известно о новом главе правительства Германии и о его позиции по отношению к Украине.

Обратите внимание Бундестаг избрал Олафа Шольца канцлером Германии

Начало политической карьеры

Будущий кацлер Германии родился в 1958 году в городке Оснабрюк, где когда-то родился Эрих Мария Ремарк. В ряды социал-демократов вступил еще в 17 лет. Тогда Шольц присоединился к группе "младшие социалисты". Впоследствии он стал заместителем руководителя организации, а с 1987 по 1989 годы являлся вице-премьером Международного союза социалистической молодежи.

Олаф Шольц в 1984 году / Фото Gladstone

Параллельно с деятельностью в партии Шольц строил юридическую карьеру и работал адвокатом. Однако в конце 90-х решил пойти в большую политику. В 1998 году Олаф Шольц получил место в Бундестаге.

Через три года Олаф Шольц стал сенатором внутренних дел в Гамбурге и генеральным секретарем Социал-демократической партии, но в 2002 году снова вернулся в немецкий Бундестаг.

Олаф Шольц / Фото из инстаграма Шольца

В правительстве первой каденции Ангелы Меркель в 2007 году получил должность министра труда и общественных дел. В 2011 году социал-демократы прадновали победу на местных выборах в Гамбурге, поэтому Шольц получил должность бургомистра – фактически канцлера, но на федеральной земле. В этой должности будущий канцлер Германии пробыл до 2018 года, пока не подал в отставку.

В том же году Шольц получил должность вице-канцлера и министра финансов Германии в правительстве Ангелы Меркель.

Шольц и Меркель в 2007 году / Фото DPA

На выборах в Бундестаг в сентябре 2021 года шел с одержавшей победу командой социал-демократов, а Шольц – получил должность канцлера.

Позиция по отношению к России и Украине

Олаф Шольц еще до назначения на пост канцлера выражал обеспокоенность наращиванием Россией войск у границ Украины. Аналитики и эксперты предполагают, что новый канцлер будет придерживаться такой же политики, как и его предшественница.

Позиция Шольца по отношению к России более сдержанна, чем у его партнеров по коалиции – "зеленых" и "свободных демократов". Однако новоизбранный канцлер Германии решительно поддерживает территориальную целостность Украины.

В ходе предвыборных дискуссий Шольц заявлял, что вопрос членства Украины в ЕС и НАТО сейчас обсуждается. Вместе с тем политик заверил, что "Северный поток-2" прекратит свою работу, если Россия усилит агрессию против Украины.

Олаф Шольц и мэр Киева Виталий Кличко / Фото из инстаграма Шольца

В целом эксперты утверждают, что в плане геополитических вопросов Олаф Шольц "наследует" позицию Ангелы Меркель. Новый канцлер поддерживает Польшу по вопросу миграционного кризиса на границе.

Взгляды нового канцлера и личная жизнь

Олафа Шольца называют человеком прагматичным – без характера и эмоций. Однако новый канцлер придерживается либеральных взглядов – поддерживает движение HeForShe и ЛГБТ-прайды в Германии.

Олаф Шольц на ЛГБТ-прайде / Фото из инстаграммы Шольца

Олаф Шольц женат на политике Бритте Эрнст. У пары нет детей.

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