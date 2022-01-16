За словами Дмитра Кулеби, пріоритетним для німецького уряду має бути уникнення нової війни в Європі. Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю.

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Біснес-інтересів бути не може

Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом для уряду Олафа Шольца має стати спільна протидія російській агресії разом з іншими міжнародними партнерами. Ніяких інтересів щодо бізнесу бути не може, якщо мова йде про безпеку.

Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною та нашими партнерами та союзниками візьме твердий і чіткий курс проти російських загроз і спроб залякування. Ніяка ділова зацікавленість і відсутність симпатії до Путіна не варті того, щоб дозволити криваву війну в Європі,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС переконаний, що завдяки спільним діям можна буде відвернути загрозу від України.

Новий уряд Німеччини: головне

У вересні 2021 року відбулися вибори до німецького бундестагу. На них багаторічна канцлерка Ангела Меркель вирішила не балотуватися на новий термін.

Перемогу на виборах здобули соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом.

Соціал-демократи сформували коаліцію, яку вже назвали "світлофорною" – з партією "зелених" та вільними демократами. Християнсько-демократичний блок залишили за бортом коаліції.

Ангела Меркель 2 грудня урочисто покинула пост канцлерки, який обіймала 16 років. Через 5 днів бундестаг офіційно затвердив Шольца на посаді канцлера.

Сам Олаф Шольц відомий своєю стриманістю щодо Росії та підтримкою територіальної цілісності України.

До теми пропонуємо сюжет про майбутню зустріч Олафа Шольца й Путіна: дивіться відео