Ведь более всего говорилось об угрозе, которую Россия представляет для мира в целом и для Украины в частности. По мнению главы Белого дома, ситуация эта сейчас в целом очень нестабильная.

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Джо Байден: ситуация вокруг Украины может выйти из-под контроля

Джо Байден во время пресс-конференции 19 января выразил надежду, что Владимир Путин войны не хочет. Однако отметил, как пишет российский Интерфакс, что ситуация с нагнетанием вокруг Украины российских военных сил крайне нестабильна – и может легко выйти из-под контроля.

При этом Байден упомянул об угрозе ядерной войны , которая может начаться даже случайно и вопреки намерениям сторон. Именно поэтому США должны быть осторожны в дальнейших действиях касаемо Кремля.

Я обеспокоен тем, что ситуация (вокруг Украины, – 24 канал) может очень легко выйти из-под контроля. Надеюсь, Владимир Путин понимает, что он не в самом лучшем положении, чтобы пытаться доминировать в мире,

– сказал Джо Байден.

Реакция Кремля: преступная халатность

На все это уже отреагировали в Кремле. Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова обозвала "преступной халатностью" – но, что интересно, не слова Джо Байдена, а вопросы журналистов.

Как пишут "РИА Новости", она выразила возмущение, что на пресс-конференции Джо Байдена журналисты спрашивали о "придуманных планах России по эскалации ситуации вокруг Украины", а не о "расширении НАТО на Восток".

Напомним: Россия сейчас пытается получить от Запада, в том числе и США, письменные гарантии, что Альянс не будет принимать к себе хотя бы Украину и Грузию.

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