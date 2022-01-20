По меньшей мере, в этом убежден премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. 19 января на совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Матеушем Моравецким остро звучала и тема напряжения между Западом и Россией.

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"Демократия заразна", и Россия этого боится

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что реальной угрозой для России Владимира Путина является распространение на нее демократии из Украины. Вот именно поэтому Кремль сейчас агрессивен к нашей стране.

Демократия заразна. Это привлекательная идея, ведь именно народ, а не автократы решает, кто управляет страной и в каком направлении ей двигаться,

– отметил Кариньш.

И добавил, что Латвия и Польша хорошо знают ценность идей демократии, ведь долгое время "жили в системе, когда люди не имели возможности выбирать" (когда входили в так называемую "зону влияния" Советского Союза в Европе).

Украинцы тоже выбрали этот путь, и сейчас определяют свою судьбу без указаний извне. Это та угроза, которую в Кремле действительно почувствовали, и именно поэтому Россия пытается дестабилизировать Украину,

– подчеркнул латвийский премьер.

Также, по его мнению, Россия уже атакует и Европу – используя поставки газа как рычаг влияния. Поэтому странам давно пора задуматься, как стать независимыми от российских энергоресурсов.

Обратите внимание: на этом же мероприятии глава правительства Польши Матеуш Моравецкий особо подчеркнул, что "не может быть уступок НАТО на угрозы и шантаж со стороны России". В частности речь и о газовом шантаже, связанном с "Северным потоком-2".

Напомним, в январе в Латвии: